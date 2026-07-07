Где и как можно использовать Государственный флаг: правила изменили

отсутствия соприкосновения с поверхностью земли, пола, воды и иными поверхностями; вертикального размещения, при этом национальный орнамент должен располагаться в верхней части полотнища; исключения коммерческих целей в ходе культурных, спортивных, общественных и иных мероприятий, проводимых физическими и юридическими лицами; отсутствия признаков повреждения, износа, заплаты, прокола, загрязнения, выцветания, смятия либо иных дефектов, умаляющих его достоинство и символическое значение; использования внутри салонов транспортных средств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных символах.