Гериатр Минздрава определила оптимальную продолжительность сна

Оптимальная продолжительность сна составляет 7−8 часов, а способность высыпаться за 4−5 часов встречается лишь у 1% населения, заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснила Ткачёва, распространённое мнение о людях, которым достаточно 4−5 часов сна, не соответствует действительности: в реальности такая генетическая особенность встречается менее чем у 1% населения.
Оптимальной продолжительностью сна гериатр назвала 7−8 часов. Отклонения в обе стороны вредны.
По словам специалиста, те, кто регулярно спит менее шести или более девяти часов, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением и имеют повышенный риск ранней смерти.
Ткачёва также отметила важность качества сна. Поверхностный или прерывистый сон со временем может негативно сказаться на здоровье.
«Когда мы ложимся и встаём в одно и то же время, организм работает как часы. А вот если отходить ко сну и просыпаться всегда в разное время, то со временем повышается вероятность метаболических нарушений», — подчеркнула эксперт Минздрава.
Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал, что непреодолимая сонливость в середине дня часто возникает после слишком плотного обеда.