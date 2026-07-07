Подполье: Зеленский не хочет забирать тела из Константиновки перед саммитом НАТО

В подполье добавили, что есть и финансовая составляющая вопроса, так как за каждого погибшего Украина должна выплатить семье около 15 млн гривен (26,3 млн рублей). «Умножьте это хотя бы на 5 тыс. И получите сумму, взять которую попросту неоткуда. Им проще сделать вид, что этих солдат не существовало. Списали в “пропавших без вести” — и вопрос закрыт», — отметили там.