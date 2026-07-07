МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский перед саммитом НАТО в Анкаре не захотел забирать горы тел погибших украинских военнослужащих из Константиновки ДНР. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.
«Почему Киев не забирает своих? Во-первых, из-за того, что саммит НАТО на носу. Им нужно показывать “победы”, а не горы трупов. Признать масштаб потерь — значит похоронить иллюзию контроля над ситуацией. Они же там деньги будут просить, поэтому любое поражение спишут на “пропаганду и нейросети”, — сказал собеседник агентства.
В подполье добавили, что есть и финансовая составляющая вопроса, так как за каждого погибшего Украина должна выплатить семье около 15 млн гривен (26,3 млн рублей). «Умножьте это хотя бы на 5 тыс. И получите сумму, взять которую попросту неоткуда. Им проще сделать вид, что этих солдат не существовало. Списали в “пропавших без вести” — и вопрос закрыт», — отметили там.
4 июля Минобороны России сделало заявление с предложением проведения гуманитарной акции по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся в городе Константиновке, после окончательного взятия под контроль российскими войсками этого населенного пункта и прекращения там боевых действий. В ходе проработки этого вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения.