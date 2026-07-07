Разработчик: станцию питания «Ньютон» для установок РЭБ применяют в зоне СВО

В компании добавили, что станция получает положительные отзывы от российских военнослужащих. «Один из бойцов “Ахмата” применял “Ньютон” для того, чтобы запитать ретранслятор связи, пока находится в отъезде. Он планировал уехать ненадолго, но вернулся спустя 8 дней. Думал, ничего уже не работает, но обнаружил, что станция исправно функционирует и, более того, осталось больше литра бензина. При использовании простого электрогенератора бензин закончился бы уже через 10 часов», — рассказали в компании.