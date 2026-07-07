NYT: Трамп намерен разрешить продажу Турции американских истребителей F-35

Как указывает издание, американские чиновники не исключили, что глава Белого дома еще может изменить свое мнение. В конце июня брюссельский портал Euractiv сообщал, что США могут вернуться к идее о продаже Турции самолетов F-35, если она откажется от своих комплексов С-400, но не будет возвращать их России, а продаст «третьей стране».