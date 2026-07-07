Мирошник: на неделе Белгородскую область атаковали до 280 БПЛА в сутки

ЛУГАНСК, 7 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на минувшей неделе ежедневно выпускали до 280 дронов по Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников. Ежедневно регион атаковали до 280 дронов. Всего за неделю жертвами атак украинских карателей стали 4 мирных жителя, ранения получили 62 человека», — сказал он.
Как сообщил Мирошник, на неделе украинские войска увеличили число ударов по гражданскому транспорту в ЛНР. «Только за сутки от таких ударов пострадали три мирных жителя. Погиб 57-летний водитель в Кременной, припарковавший автомобиль возле продуктового магазина. Еще два мирных жителя получили ранения в поселке Житловка и на трассе Счастье — Луганск. Кроме того, были зафиксированы атаки на гражданские легковые автомобили в Сватове, автомашину коммунальщиков в Северодонецке, грузовик в Алчевске», — рассказал собеседник агентства.
В Херсонской области ВСУ усилили атаки на густонаселенные кварталы, частный сектор и гражданские автомобили — за неделю от вражеских ударов в регионе погибли четверо мирных жителей, добавил собеседник агентства.
Ранее Мирошник сообщил ТАСС, что 38 мирных жителей, включая ребенка, погибли на неделе в результате ударов со стороны ВСУ, 270 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, получили ранения.