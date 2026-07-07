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Бельгия разгромила США с Балогуном и вышла в ¼ финала ЧМ по футболу

Сборная Бельгии победила команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026.

Сборная Бельгии победила команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026.

Встреча проходила на стадионе «Люмен Филд» и завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей мячи забили Шарль Де Кетеларе (9-я, 33-я минуты), Ханс Ванакен (57-я), Ромелу Лукаку (90 + 3).

У США отличился Малик Тилльман. Также участие принимал форвард Фоларин Балогун, но не отметился результативными действиями.

В ¼ финала Бельгия сыграет с Испанией.

Ранее ФИФА оштрафовала Балогуна на $40 тыс за красную карточку в матче ЧМ-2026.

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