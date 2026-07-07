Axios: В США считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе

США заявили о новой атаке в Ормузском проливе, которая может поставить под угрозу договорённости между Вашингтоном и Тегераном. По данным американской стороны, Иран якобы выпустил ракеты по коммерческим судам спустя непродолжительное время после соглашения о снижении напряжённости в регионе.