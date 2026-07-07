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Axios: В США считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе

США заявили о новой атаке в Ормузском проливе, которая может поставить под угрозу договорённости между Вашингтоном и Тегераном. По данным американской стороны, Иран якобы выпустил ракеты по коммерческим судам спустя непродолжительное время после соглашения о снижении напряжённости в регионе.

Источник: Life.ru

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США, инцидент произошёл 6 июля. Американские власти считают, что по торговым судам были выпущены как минимум две ракеты.

«Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе», — говорится в публикации Axios.

По информации издания, в Вашингтоне рассматривают произошедшее как угрозу для меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Источники портала утверждают, что США могут ответить ударами по объектам на территории Ирана.

Ранее Life.ru писал, что Путин выразил надежду на взаимоприемлемые решения США и Ирана. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва рассчитывает, что переговоры между сторонами помогут найти долгосрочные договорённости по спорным вопросам. Речь идёт о меморандуме о взаимопонимании, который должен стать основой для дальнейшего урегулирования ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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