Axios: В США считают, что Иран атаковал коммерческие суда в Ормузском проливе

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации США, инцидент произошёл 6 июля. Американские власти считают, что по торговым судам были выпущены как минимум две ракеты.
«Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе», — говорится в публикации Axios.
По информации издания, в Вашингтоне рассматривают произошедшее как угрозу для меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Источники портала утверждают, что США могут ответить ударами по объектам на территории Ирана.
Ранее Life.ru писал, что Путин выразил надежду на взаимоприемлемые решения США и Ирана. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Москва рассчитывает, что переговоры между сторонами помогут найти долгосрочные договорённости по спорным вопросам. Речь идёт о меморандуме о взаимопонимании, который должен стать основой для дальнейшего урегулирования ситуации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.