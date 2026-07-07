ТАСС: в Запорожской области уничтожена крупная группа бригады БПЛА ВСУ «Ахилес»

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Крупная группа отдельной бригады беспилотных систем ВСУ «Ахилес» уничтожена в районе населенного пункта Красный колодец в районе Орехова в Запорожской области. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
«В районе Красного колодца в Запорожской области несколькими ударами ФАБ уничтожили крупную группу военнослужащих 429-й отдельной бригады беспилотных систем “Ахилес”. Речь идет о большом количестве расчетов БПЛА», — сообщили в силовых структурах.
Вместе с личным составом уничтожено оборудование, включая ретрансляторы.
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