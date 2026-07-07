Марин Ле Пен рискует потерять право идти на выборы во Франции

Ле Пен оспаривает приговор марта 2025 года. Тогда ее признали виновной по делу о хищении более 4 млн евро средств Европарламента, предназначенных для оплаты парламентских помощников. Она отрицает вину и подала апелляцию. В первой инстанции ей назначили пятилетний запрет занимать выборные должности, штраф 100 тыс. евро и четыре года лишения свободы, два из которых условно, а два — с домашним содержанием.