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Axios: Иран выпустил две ракеты по судам в Ормузском проливе

Иранские военные в понедельник, 6 июля, выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

Иранские военные в понедельник, 6 июля, выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Axios.

«Иранские военные выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив», — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что в ответ на эти действия США, вероятно, нанесут удары по иранским целям.

Ранее сообщалось, что танкер загорелся после попадания неизвестного снаряда в левый борт у побережья Омана.

27 июня UKMTO сообщило, что танкер попал под обстрел у берегов Омана.

Кроме того, в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщали о пожаре на танкере в 27 морских милях к северо-востоку от оманского города Шанна, после которого экипаж судна был эвакуирован.

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