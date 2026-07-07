Что стоит на пути европейских инвестиций в Казахстан — мнение посла ЕС

«Очень важно здесь отметить, что есть множество положительных моментов, не только отрицательные. Но самый большой положительный элемент здесь — это человеческий капитал, высококвалифицированная рабочая сила и потенциальная рабочая сила, которая открыта и готова к дальнейшему обучению здесь. И открытость здесь — очень важный элемент, потому что мы видим, что власти Казахстана открыты и изъявляют большой интерес к тому, чтобы привлекать инвестиции в страну. То есть не думайте, что все так плохо. Есть и отрицательные моменты, но очень много положительных моментов», — добавила Симкич.