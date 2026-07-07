Что стоит на пути европейских инвестиций в Казахстан — мнение посла ЕС

«Хотелось бы сделать общий комментарий, что европейские компании очень щепетильно относятся к уровню риска. То есть они не хотят инвестировать в те регионы, где существует очень большой риск. Поэтому для них в этом плане очень важна предсказуемость. Предсказуемость законодательства, предсказуемость верховенства права. В этой части зачастую говорят, что нормативно-правовая база и среда не так предсказуема. Что очень часто меняются правила, регулирование, налоговое законодательство. И другие законодательства сравнительно часто меняются. Это также не добавляет привлекательности к инвестированию», — ответила Симкич.
Посол отметила, что высказывает именно мнение, которым делятся европейские инвесторы.
«Второй момент, принимаемые решения не носят систематический характер. То есть решение зависит от индивидуального кейса, от индивидуальной компании. И в этой связи европейским компаниям хотелось бы знать, что решения принимаются на одинаковой основе, одинаково ко всем. И третий момент, как я уже говорила, при возникновении каких-либо разногласий компании зачастую не так уверены, что разрешение этих разногласий будет проходить на честной основе. То есть вся вот эта процедура арбитража», — пояснила она.
Эти моменты, по словам посла, вызывают обеспокоенность у европейских инвесторов, когда они рассматривают Казахстан для инвестиций. Но в то же время страна является для них также привлекательной по многим пунктам.
«Очень важно здесь отметить, что есть множество положительных моментов, не только отрицательные. Но самый большой положительный элемент здесь — это человеческий капитал, высококвалифицированная рабочая сила и потенциальная рабочая сила, которая открыта и готова к дальнейшему обучению здесь. И открытость здесь — очень важный элемент, потому что мы видим, что власти Казахстана открыты и изъявляют большой интерес к тому, чтобы привлекать инвестиции в страну. То есть не думайте, что все так плохо. Есть и отрицательные моменты, но очень много положительных моментов», — добавила Симкич.
При этом посол также упомянула, что иногда компании могут сдерживать свои инвестиции в Казахстан, так как боятся реэкспорта и связей казахстанских партнеров с Россией, находящейся под санкциями ЕС.