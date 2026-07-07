Юрий Слюсарь: культурное наследие Дона должно выглядеть достойно

Одной из тем обсуждения на градостроительном совете стало сохранение архитектурного наследия старого Ростова. В центре города необходимо навести порядок. По мнению всех участников обсуждения этого вопроса, все новое должно быть органично вписано в исторический контекст. Город — живое пространство, и он все время находится в развитии.
Губернатор обратился с предложением расширить список специалистов и привлечь к работе профессионалов, которые разбираются в архитектуре, понимают и чувствуют характер Ростова, ценят его наследие, готовы предложить современный инструментарий для архитектурного развития центральной части донской столицы — не в ущерб исторической застройке. Старинные постройки ветшают, и нужны решения и инвестиции, чтобы привести их в достойное состояние.
«Наверняка есть решения, которые лежат на поверхности, при которых не надо проводить глубокую изыскательскую архитектурную работу. И при этом примерно понятно, что можно разрешать строить в этом квартале и что не будет нарушать культурную архитектурную ткань этого места, этой территории, этой зоны», — сказал Юрий Слюсарь.
Глава региона подчеркнул, что делать эту работу нужно планомерно, пошагово, квартал за кварталом:
«Нужны законные, продуманные решения. Реновация, ремонт зданий и улиц, создание мест для прогулок и отдыха — системно и с уважением к истории. Начинать с тех территорий, где есть реальная потребность горожан, возможности инвесторов и потенциально интересные проекты».
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.