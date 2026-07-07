Юрий Слюсарь: культурное наследие Дона должно выглядеть достойно

«Наверняка есть решения, которые лежат на поверхности, при которых не надо проводить глубокую изыскательскую архитектурную работу. И при этом примерно понятно, что можно разрешать строить в этом квартале и что не будет нарушать культурную архитектурную ткань этого места, этой территории, этой зоны», — сказал Юрий Слюсарь.