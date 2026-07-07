ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией на ЧМ-2026

«В соответствии со статьёй 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА комитет решил приостановить исполнение автоматической дисквалификации сроком на один год. Такое решение было принято с учётом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств. Согласно статье 27 Дисциплинарного кодекса, комитет вправе приостанавливать исполнение любых дисциплинарных санкций, если они не связаны с манипулированием результатами матчей, чего в данном случае, разумеется, не было. Следует добавить, что применение статьи 27 не является беспрецедентным: аналогичные решения уже принимались во время квалификации к ЧМ-2026», — говорится в заявлении ФИФА.