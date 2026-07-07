ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией на ЧМ-2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) прокомментировала отмену дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч с Бельгией в ⅛ финала ЧМ-2026.
«В соответствии со статьёй 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА комитет решил приостановить исполнение автоматической дисквалификации сроком на один год. Такое решение было принято с учётом всех конкретных обстоятельств инцидента и имеющихся доказательств. Согласно статье 27 Дисциплинарного кодекса, комитет вправе приостанавливать исполнение любых дисциплинарных санкций, если они не связаны с манипулированием результатами матчей, чего в данном случае, разумеется, не было. Следует добавить, что применение статьи 27 не является беспрецедентным: аналогичные решения уже принимались во время квалификации к ЧМ-2026», — говорится в заявлении ФИФА.
5 июля стало известно, что ФИФА отложила одноматчевую дисквалификацию форварда США Балогуна. Он получил красную карточку в первом раунде плей-офф с Боснией и Герцеговиной (2:0) и должен был пропустить матч ⅛ финала.
Но затем ФИФА объявила о приостановке дисквалификации футболиста.
Позднее глава США Дональд Трамп признался, что звонил главе ФИФА Джанни Инфантино и в разговоре упомянул, что это решение можно было бы пересмотреть. Но при этом он отметил, что окончательное решение приняла комиссия, и он не мог давить на них.
Ранее Бельгия разгромила США и вышла в ¼ финала ЧМ-2026.