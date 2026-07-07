50 молодых красноярцев получили премию главы города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице состоялась церемония вручения Премии главы города молодым талантам. В этом году награды за достижения в образовании, культуре, спорте, науке и общественной деятельности получили 50 молодых талантов.
Знаки отличия и дипломы победителям вручил глава Красноярска Сергей Верещагин. Также каждый лауреат получил денежную премию в размере 70 тысяч рублей, сообщает мэрия.
Помимо официальной части гостей ждала творческая программа. Одной из особенностей церемонии стали созданные с помощью искусственного интеллекта образы известных красноярцев — Василия Сурикова, Виктора Астафьева, Михаила Решетнева, Ивана Ярыгина, Луки Войно-Ясенецкого, Геннадия Юдина и Леонида Киренского.
«Более 30 лет эта премия объединяет тех, кто увлечен своим делом. Лично я и уверен, что красноярцы меня поддержат, горжусь тем, какая яркая, творческая у нас молодежь. Сегодня вы доказываете своим примером, что талант, помноженный на труд, способен на многое. У каждого из вас уже есть история личного успеха, в который вы вложили очень много времени, усилий и стараний. Желаю вам новых побед и удачи», — отметил мэр Верещагин.
Добавим, премия главы города молодым талантам вручается с 1993 года красноярцам в возрасте от 14 до 35 лет, добившимся высоких результатов в различных сферах и внесшим вклад в развитие города.