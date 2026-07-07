50 молодых красноярцев получили премию главы города

«Более 30 лет эта премия объединяет тех, кто увлечен своим делом. Лично я и уверен, что красноярцы меня поддержат, горжусь тем, какая яркая, творческая у нас молодежь. Сегодня вы доказываете своим примером, что талант, помноженный на труд, способен на многое. У каждого из вас уже есть история личного успеха, в который вы вложили очень много времени, усилий и стараний. Желаю вам новых побед и удачи», — отметил мэр Верещагин.