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Операторы Крыма запустили аварийный роуминг для стабильной связи

Аварийный роуминг, позволяющий оставаться на связи при сбоях в работе основной сети, начал действовать в Крыму и Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службах мобильных операторов.

Аварийный роуминг, позволяющий оставаться на связи при сбоях в работе основной сети, начал действовать в Крыму и Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службах мобильных операторов.

Механизм позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети, если в конкретной локации возникают временные ограничения в работе основной сети оператора.

Операторы рекомендовал абонентам заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных». При этом номер, тарифный план, подключённые услуги и стоимость звонков, СМС и мобильного интернета остаются без изменений.

6 июля в Крыму были зафиксированы перебои с электричеством.

Ранее в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения.

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