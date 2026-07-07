Полузащитник сборной США Тилльман повторил редкое достижение 44-летней давности на ЧМ

Полузащитник сборной США Малик Тилльман смог повторить уникальное достижение в истории чемпионатов мира.
Тилльман на стадии 1/16 финала забил гол со штрафного в ворота Боснии и Герцеговины, а в ⅛ отличился в матче с Бельгией.
Как сообщает MisterChip, он стал вторым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось забить два гола прямыми ударами со штрафных в одном розыгрыше турнира.
Первым, кому удалось это сделать, был Жан-Марк Генгини (Франция) (1982).
Ранее ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией на ЧМ-2026.