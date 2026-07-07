Трамп хочет разрешить Турции закупить истребители F-35, несмотря на свой же запрет

Главным юридическим препятствием для сделки остается принятый в США закон, запрещающий поставки F-35 до тех пор, пока Турция полностью не избавится от российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Этот запрет подписал сам Дональд Трамп семь лет назад — в свой первый президентский срок. «Турция является давним, надежным партнером и союзником по НАТО на протяжении более 65 лет, но принятие С-400 подрывает обязательства, которые все союзники по НАТО дали друг другу по отказу от российских систем», — заявляли тогда в Белом доме.