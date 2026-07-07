Шуваев: ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду

ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.
Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По его словам, после данного обстрела жертв и раненых не зафиксировано.
При этом в Белгороде на одном из инфраструктурных объектов начался пожар. На месте работают спасатели.
Ранее стало известно, что в селе Беловском Белгородского округа в результате ракетного удара ВСУ погиб мирный житель.
Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.Читать дальше