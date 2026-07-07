Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шуваев: ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду

ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.

ВСУ нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.

Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По его словам, после данного обстрела жертв и раненых не зафиксировано.

При этом в Белгороде на одном из инфраструктурных объектов начался пожар. На месте работают спасатели.

Ранее стало известно, что в селе Беловском Белгородского округа в результате ракетного удара ВСУ погиб мирный житель.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше