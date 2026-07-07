В Китае назвали роковой ошибкой недооценку могущества США

Ранее Life.ru писал, что заявления Дональда Трампа о возможном сближении США и Китая вызвали тревогу у американских союзников в Азии. Вашингтон и Пекин начали говорить о снижении напряжённости и поиске новых форм взаимодействия между крупнейшими экономиками мира. При этом в регионе внимательно следят за тем, как изменится политика США по вопросам Тайваня, технологий и военного присутствия.