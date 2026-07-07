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В России планируют изменить правила ареста имущества

Министерство юстиции выступило с инициативой повысить минимальную сумму долга, при которой допускается арест имущества гражданина.

Министерство юстиции выступило с инициативой повысить минимальную сумму долга, при которой допускается арест имущества гражданина. Предлагается поднять порог, ниже которого арест имущества запрещен, с трех до десяти тысяч рублей. Кроме того, ведомство намерено ограничить арест имущества должника исключительно размером его задолженности.

Данные поправки к процедуре взыскания имущества призваны обеспечить равновесие интересов кредитора и должника, предотвращая ситуации, когда люди сталкиваются с чрезмерными ограничениями, например блокировкой всех средств на банковских счетах или запретом на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом при малых долгах.

Законопроект также меняет порядок получения судебными приставами сведений о счетах должников. Чтобы упростить бюрократические процедуры, такую информацию будут сначала запрашивать у налоговой службы.

В МВД сообщили о еще одном исчезновении ребенка в Кызыле.