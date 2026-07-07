В России планируют изменить правила ареста имущества

Данные поправки к процедуре взыскания имущества призваны обеспечить равновесие интересов кредитора и должника, предотвращая ситуации, когда люди сталкиваются с чрезмерными ограничениями, например блокировкой всех средств на банковских счетах или запретом на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом при малых долгах.