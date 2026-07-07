Армянская община Екатеринбурга не поддерживает конфликт в Армении

— Выражаю голоса многотысячной моей паствы, мы не согласны с тем, что творится на моей Родине. Никогда мы в страшном сне не могли представить, что может случиться такое. Церковь — это та единственная структура, которая объединяет всех, вне зависимости от того, где проживает этот армянин, — рассказал настоятель храма Армянской апостольской церкви в Екатеринбурге Аристакес Оганнисян.