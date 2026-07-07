В МИД Бразилии заявили о риске ввода войск США на территорию страны

Министерство финансов США уже ввело санкции против двух граждан Бразилии и трех финансовых компаний, связанных с PCC. По данным американских властей, через них было отмыто более $30 млн. Во время выполнения совместной операции Федеральная полиция Бразилии арестовала одну из подозреваемых, Стеллу Стефани Нунес, в то время как ключевой фигурант дела Виктор Шимада сейчас находится в бегах.