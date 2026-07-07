Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области зенитчики ночью 7 июля уничтожили около десятка БПЛА

В ночь на 7 июля ВСУ попытались атаковать Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также пять районов Ростовской области.

Источник: Российская газета

В ночь на 7 июля ВСУ попытались атаковать Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также пять районов Ростовской области.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушная атака отражена.

Подразделениями ПВО и мобильными огневыми группами в Миллеровском, Семикаракорском, Багаевском, Кашарском и Тарасовском районах сбито около десятка БПЛА.

В результате падения фрагментов беспилотников в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий. Огонь был быстро потушен.

«Пострадавших нет. Информация будет уточняться», — сообщил губернатор.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше