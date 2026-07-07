В Ростовской области зенитчики ночью 7 июля уничтожили около десятка БПЛА

В ночь на 7 июля ВСУ попытались атаковать Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также пять районов Ростовской области.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушная атака отражена.
Подразделениями ПВО и мобильными огневыми группами в Миллеровском, Семикаракорском, Багаевском, Кашарском и Тарасовском районах сбито около десятка БПЛА.
В результате падения фрагментов беспилотников в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание незначительной площади сельхозугодий. Огонь был быстро потушен.
«Пострадавших нет. Информация будет уточняться», — сообщил губернатор.
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