Освобожденная в Мьянме россиянка передана дипломатам РФ в Таиланде

Россиянку, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме, передали сотрудникам посольства РФ в Таиланде. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве Москвы в Янгоне.
Отмечается, что гражданку России освободили 6 июня. Теперь дипломаты помогут ей безопасно вылететь на родину.
«Организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда», — отметили в посольстве.
Других подробностей о состоянии россиянки и сроках ее возвращения пока не приводится.
Немногим ранее россиян предупреждали о рисках поездок в Таиланд из-за мошеннических схем с работой за рубежом. В посольстве РФ ранее отмечали, что людей могут заманивать обещаниями высокого заработка, а затем вывозить в соседние страны. В одном из таких случаев россиянку доставили в город Мьявади в Мьянме, где ее принуждали работать в подпольном call-центре.