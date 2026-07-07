Освобожденная в Мьянме россиянка передана дипломатам РФ в Таиланде

Немногим ранее россиян предупреждали о рисках поездок в Таиланд из-за мошеннических схем с работой за рубежом. В посольстве РФ ранее отмечали, что людей могут заманивать обещаниями высокого заработка, а затем вывозить в соседние страны. В одном из таких случаев россиянку доставили в город Мьявади в Мьянме, где ее принуждали работать в подпольном call-центре.