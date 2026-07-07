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Канада выбрала немецкие подлодки для крупнейшей военной закупки

Канада выбрала немецкую ThyssenKrupp Marine Systems предпочтительным поставщиком до 12 новых дизель-электрических подлодок.

Канада выбрала немецкую ThyssenKrupp Marine Systems предпочтительным поставщиком до 12 новых дизель-электрических подлодок. Проект называют крупнейшей военной закупкой в истории страны, а решение объявлено перед саммитом НАТО на фоне общего роста оборонных расходов альянса.

Новые субмарины должны заменить стареющий флот класса Victoria, который Канада получила от Великобритании еще в 1990-х годах. По данным AP, речь идет о подлодках, рассчитанных в том числе на работу в Арктике. Германия и Норвегия должны ускорить производство, чтобы поставить первые четыре корабля к 2034 году.

Решение важно не только для канадского флота. Канадские власти связывают закупку с совместимостью внутри НАТО и усилением обороны северных морских направлений. Американские компании в конкурсе не участвовали, поскольку Оттава искала неатомные подлодки. Южнокорейская Hanwha Ocean проиграла борьбу за контракт.

Финальная стоимость еще будет определяться на переговорах, но проект оценивается в десятки миллиардов долларов. Для российской аудитории тема заметна из-за арктического направления и общего военного разворота НАТО: закупка подлодок показывает, что страны альянса вкладываются не только в помощь Украине, но и в долгосрочное усиление собственных сил на северных рубежах.

Читайте также: Российские подлодки назвали серьезным вызовом для флотов НАТО.

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