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Силы ПВО за ночь сбили 452 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на регионы РФ в ночь с 6 на 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки украинских беспилотников на регионы РФ. За прошедшую ночь было сбито сразу 452 дрона ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как следует из заявления военного ведомства, все происходило в ночь с понедельника на вторник, с 6 на 7 июля. Тогда российскими силами ПВО было перехвачено и уничтожено 452 беспилотника, запущенных боевиками Вооруженных сил Украины. Цели поражались сразу над несколькими регионами РФ.

Напомним, 6 июля силы ПВО также отражали атаку беспилотников ВСУ на регионы РФ. Тогда за день было перехвачено и уничтожено сразу 116 украинских дронов. Цели поражались над несколькими регионами России, в том числе над Крымом.

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