Освобожденную из колл-центра мошенников в Мьянме россиянку передали дипломатам

Россиянка попала в колл-центр в Янгоне в апреле. Она получила приглашение о работе и приехала в Мьянму из Таиланда. Ее доставили в район города Мьявади, где заставляли участвовать в работе колл-центра. В начале июня гражданке России удалось связаться с посольством и попросить о помощи. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов осенью 2025 года говорил, что в подобных мошеннических колл-центрах могут быть десятки россиян.