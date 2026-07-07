Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобожденную из колл-центра мошенников в Мьянме россиянку передали дипломатам

Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме в июне, передана российским дипломатам в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Янгоне.

Россиянка, освобожденная из мошеннического колл-центра в Мьянме в июне, передана российским дипломатам в Таиланде. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Янгоне.

Сотрудники посольства должны помочь россиянке «в обеспечении ее безопасного вылета на родину». «Организация возвращения соотечественницы стала очередным примером слаженной работы российских диппредставительств, МВД России и правоохранительных органов Мьянмы и Таиланда», — отметили в посольстве.

Россиянка попала в колл-центр в Янгоне в апреле. Она получила приглашение о работе и приехала в Мьянму из Таиланда. Ее доставили в район города Мьявади, где заставляли участвовать в работе колл-центра. В начале июня гражданке России удалось связаться с посольством и попросить о помощи. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов осенью 2025 года говорил, что в подобных мошеннических колл-центрах могут быть десятки россиян.