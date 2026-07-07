Илья Зайцев вместе с активистами штаба общественной поддержки «Единой России» провел мониторинг участка правобережной набережной Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов.
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев посетил Ярыгинскую (правобережную) набережную с целью проверки обеспечения условий безопасности для детского и семейного отдыха.
Парламентарий осмотрел места отдыха вблизи микрорайона Пашенный: проверил спуск к воде, порядок, игровые зоны и доступ к ящикам электроснабжения. В ходе мониторинга депутат пообщался с жителями.
«Со стороны, проезжая или проходя мимо, или встречаясь с жителями, всего глазами не увидишь, потому что внешне набережная прекрасная! Мы этим очень гордимся, долго ее создавали. Но очень важно, проходя путем обычного жителя, обращать внимание на те детали, которые могут представлять какую-то опасность или раздражение. Очень здорово, что к этому проекту подключился штаб общественной поддержки, который регулярно выходит и в плановом порядке, и просто как неравнодушные жители Свердловского района, которые делятся проблемами. Это очень важно, потому что все, что мы сегодня выявили — это не критика, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Это просто внимание к тем деталям, на которые нужно обращать внимание», — отметил депутат по итогам проверки участка Ярыгинской набережной.
Напомним, в рамках партийного проекта «Городская среда» партийцы и депутаты всех уровней будут проверять места общего пользования. Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа. Вопросы детской безопасности — важное направление народной программы партии.