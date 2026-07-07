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Китай перекрыл поставки критически важных металлов в Японию

Поставки критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы и металлы, из Китая в Японию практически прекратились после ужесточения Пекином экспортного контроля за товарами двойного назначения. Экономические меры усиливаются из-за китайско-японского дипломатического скандала, пишет Kyodo News со ссылкой на внешнеторговые данные двух стран.

Поставки критически важных полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы и металлы, из Китая в Японию практически прекратились после ужесточения Пекином экспортного контроля за товарами двойного назначения. Экономические меры усиливаются из-за китайско-японского дипломатического скандала, пишет Kyodo News со ссылкой на внешнеторговые данные двух стран.

За последние годы Пекин ограничил экспорт как минимум 16 видов минералов. Среди них — семь типов редкоземельных элементов, необходимых для производства электромобилей и оружия. С января не поставляются в Японию диспрозий и тербий, которые нужны для высокопроизводительных постоянных магнитов (из-за санкций экспорт самих редкоземельных магнитов в мае рухнул на 35% по сравнению с апрелем). Кроме того, Пекин остановил поставки молибденового порошка для ракетостроения, сурьмянистого свинца для производства патронов, некоторых вольфрамовых и галлиевых изделий.

Китай ввел жесткие ограничения в отношении Токио 6 января — после ноябрьских заявлений японского премьера Санаэ Такаити по поводу Тайваня. В конце июня КНР добавила в черный список 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований и дочерние компании Mitsubishi Electric Corp. Теперь в списке уже 40 организаций и компаний.

Отношения между странами обострились после заявления госпожи Такаити в ноябре 2025 года о кризисе вокруг Тайваня как об «экзистенциальной угрозе», которая позволяет Токио использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания как вмешательство во внутренние дела страны.

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