Китай перекрыл поставки критически важных металлов в Японию

За последние годы Пекин ограничил экспорт как минимум 16 видов минералов. Среди них — семь типов редкоземельных элементов, необходимых для производства электромобилей и оружия. С января не поставляются в Японию диспрозий и тербий, которые нужны для высокопроизводительных постоянных магнитов (из-за санкций экспорт самих редкоземельных магнитов в мае рухнул на 35% по сравнению с апрелем). Кроме того, Пекин остановил поставки молибденового порошка для ракетостроения, сурьмянистого свинца для производства патронов, некоторых вольфрамовых и галлиевых изделий.