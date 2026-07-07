Ракетные испытания Китая вызвали протесты США и их союзников

«В то время как Соединенные Штаты прилагают больше усилий, чем когда-либо, для предотвращения распространения ядерного оружия, Китай делает все наоборот. Быстрое и непрозрачное наращивание Пекином ядерного оружия вызывает серьезную озабоченность в регионе и во всем мире», — сообщили в Госдепе по этому поводу. США в очередной раз пригласили Китай к участию в дискуссиях по контролю над вооружениями. Также Штаты призвали оппонента взять на себя обязательства по регулярному уведомлению обо всех запусках баллистических ракет межконтинентальной дальности и космических запусках.