Главные новости к утру 7 июля 2026 года

В период с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Значительная часть БПЛА была нейтрализована средствами ПВО на дальних подступах. Кроме того, 36 украинских дронов уничтожено при приближении к Москве.