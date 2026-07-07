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Главные новости к утру 7 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 7 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 7 июля 2026.

Более 430 беспилотников ВСУ запустили в сторону Москвы за ночь

В период с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона было запущено более 430 беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Значительная часть БПЛА была нейтрализована средствами ПВО на дальних подступах. Кроме того, 36 украинских дронов уничтожено при приближении к Москве.

Зеленский выступил с истеричным требованием после удара по Киеву

Страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет, такое требование выдвинул после российского удара возмездия по Киеву Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Глава киевского режима добавил, что потребует от европейцев больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.

В МИД прокомментировали действия прибалтов против России

Прибалты «играют с огнем», предоставляя свою территорию для враждебных действий против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат уточнил, что лидерам прибалтийских стран «это хорошо известно». Ранее СВР сообщила, что ВСУ ведет подготовку к ударам по тыловым регионам России с запуском беспилотников с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

Глава МИД Бразилии заявил об угрозе вторжения США

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что решение властей США признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает беспрецедентный риск прямой военной интервенции Вашингтона на территорию южноамериканской республики.

На ЧМ-2026 Бельгия обыграла сборную США, а Испания — Португалию

Сборная Бельгии обыграла команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев. Испания обыграла Португалию со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду провел последний матч на чемпионатах мира.