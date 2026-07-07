Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал ракетами коммерческие суда близ Ормузского пролива

Силы КСИР атаковали ракетами два судна близ Ормузского пролива, сообщают WSJ и Axios со ссылкой на чиновников США. Инцидент ставит под угрозу меморандум о прекращении нападений, подписанный Ираном менее трех недель назад.

Источник: РБК

На фоне перемирия силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали двумя ракетами суда близ Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, а также Axios со ссылкой на двух чиновников США.

Об атаке на танкер близ Омана также сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях к востоку от Лимаха, Оман. Поступали сообщения о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар, в то время как судно двигалось в южном направлении. О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении британского центра в соцсети Х.

Как пишет WSJ, одним из атакованных судов, по-видимому, является танкер Al Rekayyat, который принадлежит катарской компании Nakilat. По данным перехваченных радиосообщений, судно получило удар с левого борта в верхней части машинного отделения, что вызвало пожар и задымление. Весь экипаж в безопасности и собран на правом борту. Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив. С 18 июня судно не передавало GPS-сигналы, уточняет газета.

Как пишет Axios, два атакованных Ираном судна понесли ущерб, но не пострадали значительно, сказал американский чиновник. Сообщения о нападениях угрожают сорвать меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, отмечает издание.

Меморандум о взаимопонимании стороны подписали 18 июня. Он, по задумке, предполагает прекращение огня на два месяца, а также открывает путь к переговорам о более всеобъемлющей сделке.

При этом стороны уже обменивались ударами на фоне перемирия. Две ночи подряд, 27 и 28 июня, США наносили удары по объектам в Иране. Центральное командование США объяснило это ответом на иранскую агрессию против коммерческих судов в Ормузском проливе. КСИР в ответ заявил о начале операции против американских объектов в арабских странах.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше