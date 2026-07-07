Иран атаковал ракетами коммерческие суда близ Ормузского пролива

«UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях к востоку от Лимаха, Оман. Поступали сообщения о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар, в то время как судно двигалось в южном направлении. О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении британского центра в соцсети Х.