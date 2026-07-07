Иран атаковал ракетами коммерческие суда близ Ормузского пролива

Об атаке на танкер близ Омана также сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях к востоку от Лимаха, Оман. Поступали сообщения о том, что танкер был поражен неизвестным снарядом с левого борта, что вызвало пожар, в то время как судно двигалось в южном направлении. О жертвах или воздействии на окружающую среду не сообщается. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении британского центра в соцсети Х.
Как пишет WSJ, одним из атакованных судов, по-видимому, является танкер Al Rekayyat, который принадлежит катарской компании Nakilat. По данным перехваченных радиосообщений, судно получило удар с левого борта в верхней части машинного отделения, что вызвало пожар и задымление. Весь экипаж в безопасности и собран на правом борту. Инцидент произошел в Оманском заливе у входа в Ормузский пролив. С 18 июня судно не передавало GPS-сигналы, уточняет газета.
Как пишет Axios, два атакованных Ираном судна понесли ущерб, но не пострадали значительно, сказал американский чиновник. Сообщения о нападениях угрожают сорвать меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, отмечает издание.
Меморандум о взаимопонимании стороны подписали 18 июня. Он, по задумке, предполагает прекращение огня на два месяца, а также открывает путь к переговорам о более всеобъемлющей сделке.
При этом стороны уже обменивались ударами на фоне перемирия. Две ночи подряд, 27 и 28 июня, США наносили удары по объектам в Иране. Центральное командование США объяснило это ответом на иранскую агрессию против коммерческих судов в Ормузском проливе. КСИР в ответ заявил о начале операции против американских объектов в арабских странах.
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