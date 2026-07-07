Турецкий суд связал убийство российского посла Карлова со сторонниками Гюлена

Убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года, нападавшего ликвидировали на месте. Суд вынес приговоры по этому делу в 2021 году — обвиняемые получили сроки от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В мае 2026 года расследование возобновили. По данным Sabah, турецкие спецслужбы хотят привлечь к ответственности Абдуллу Бозкурта — участника FETO, который курировал исполнителя убийства.