«Единая Россия» выдвинула кандидатов в парламент Приморья и раскрыла стратегию на выборах

«Единая Россия» на региональной конференции выдвинула кандидатов на сентябрьские выборы в Законодательное собрание Приморья. В списки попали лишь 13 из 23 действующих депутатов-единороссов, что сулит фракции значительное обновление по итогам голосования. Общекраевую «тройку» возглавил губернатор Олег Кожемяко — вместе с беспартийным Героем России Артуром Потаповым и главой правительства края Верой Щербиной. Особой задачей на выборах спикер Заксобрания Антон Волошко назвал Владивосток с его «электоральным опытом, иногда и драматичным», а стратегию кампании с документальными сериалами, сетью штабов общественной поддержки и целевым показателем в 10 тысяч мероприятий изложил партийцам во всех деталях. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
Конференция прошла 6 июля в большом зале правительства края во Владивостоке. Партия выдвинула кандидатов по всем 30 одномандатным округам и сформировала десять региональных групп для голосования по единому краевому округу. Список согласован с генсоветом партии и воспроизводит итоги праймериз — с несколькими исключениями.
Так, по округу № 6 во Владивостоке победителем праймериз стала и. о. заведующей детсадом № 19 Ольга Пинаева, набравшая почти 470 голосов. Однако в утвержденном списке кандидатом по этому округу значится директор строительной компании, депутат Думы Хасанского округа Юлия Стратиенко.
Из региональных групп выбыли все муниципальные главы, участвовавшие в предварительном голосовании. Глава Артёма Вячеслав Квон и глава Спасска-Дальнего Олег Митрофанов заняли в своих группах — № 4 и № 7 — первые места на праймериз, однако в финальный список включены не были. Ту же судьбу разделила министр энергетики Елена Шиш, показавшая лучший результат в группе № 8. В группе № 10, охватывающей в том числе Находку, не оказалось ни победителя праймериз Владимира Красикова, депутата Думы Партизанска и гендиректора ООО «ПартизанскПиво», ни второго номера — главы Находки Тимура Магинского.
Губернатор снова ведет.
Конфигурация общекраевой «тройки» изменилась по сравнению с выборами пятилетней давности. Тогда рядом с ним в тройке значились директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко и председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков — оба были избраны в Заксобрание, но впоследствии по разным причинам покинули парламент досрочно.
Сейчас вторым номером списка «Единой России» стал Герой России, участник СВО и ныне уже беспартийный член избиркома Приморья от «Справедливой России» Артур Потапов. Ранее он отказался от выдвижения в ЦИК России. На третьем месте — председатель правительства региона и давняя соратница главы края Вера Щербина.
На конференции Олег Кожемяко задал рамку всей кампании. По его словам, предстоящие выборы — «не гонка лидеров, не оценка индивидуальных способностей кандидатов», а «референдум доверия нашей партии, партии президента».
«Только сильная команда способна решить задачи и справиться с вопросами, которые сегодня ставит перед нами страна. Для того чтобы получить этот вотум доверия, важно главное — не давать пустых обещаний. Всё, что мы заявляем, все предложения для включения в народную программу должны быть выполнены», — сказал губернатор.
Глава края обозначил три приоритета: благоустройство территорий, на которое в 2026 году планируется потратить порядка 4 млрд рублей, развитие экономики и кадрового потенциала — здесь якорем служит судостроительный комплекс «Звезда», третье — забота о людях и поддержка тех, кто нуждается.
«Поддержка участников специальной военной операции и их семей, помощь семьям с детьми, внимание к старшему поколению», — перечислил он.
Но особо губернатор выделил участников СВО и их семьи. Помощь им, по его словам, «не разовая акция и не партийный проект».
«Необходимо продолжать помогать нашим бойцам на передовой, поддерживать их родных здесь, в тылу. Быть рядом с семьями погибших героев. Оперативно откликаться на их просьбы. Это наша общая ответственность», — заявил Олег Кожемяко.
«Сборная» и обновление состава фракции.
На большом экране участникам конференции показали ролик с «презентацией сборной» — кандидатов распределили по амплуа в духе футбольного обзора. Губернатор Кожемяко, Герой России Потапов, председатель правительства Щербина и спикер Волошко вошли в группу «лидеров команды». Кандидаты в Госдуму получили статус «опытнейших игроков», участники СВО и добровольцы — «защитников Родины». Депутаты и общественники определены в составы «большого благоустройства» и «развития региона». Предприниматели записаны в «руководители предприятий». Были еще «опытные управленцы» и «авторитетные игроки». Все кандидаты в ролике — в спортивных кофтах со слоганом. Презентация партийного списка явно отсылает к трендовой повестке Чемпионата мира по футболу.
Из 23 действующих депутатов фракции «Единой России» в Заксобрании в кандидатские списки вошли только 13. Девять из них сохранили привычные округа. Это спикер Антон Волошко, экс‑командующий ТОФ и ВВО Константин Сиденко, вице‑спикер Сергей Кузьменко, глава комитета по соцполитике Всеволод Романов, глава экономического комитета Джони Авдои, депутат Николай Алёшин, парламентарии-бизнесмены Игорь Шауфлер, Эдуард Цой и Александр Кирилюк. Депутат Юлия Пак, в нынешний созыв прошедшая по партийному списку, переходит в одномандатники — по округу № 20.
Опытнейшие парламентарии частично ушли в список. Депутат пяти созывов и вице‑спикер Джамбулат Текиев сменил одномандатный округ на первый номер в региональной группе № 6. Руководитель бюджетного комитета с 2006 года Галуст Ахоян тоже будет баллотироваться по списку, но не первым номером: группу № 7 возглавляет Жанна Гудкова, вдова дважды Героя России Михаила Гудкова, погибшего в ходе СВО, Ахоян идет вторым. Худрук Приморского драмтеатра им. Горького, народный артист РФ Ефим Звеняцкий стал первым номером в группе № 2.
За пределами списка остался многолетний председатель комитета по социальной политике Заксобрания Игорь Чемерис: он показал на праймериз лишь восьмой результат в группе № 4.
Штабы, сериалы и 10 тысяч мероприятий.
Спикер Заксобрания Антон Волошко на конференции был откровенен. Признав «уверенную лидирующую позицию» партии по данным социологии, он тем не менее прямо назвал краевой центр зоной особого внимания и возложил эту задачу на главу города.
«Краевая столица всегда находится в фокусе внимания и наших сторонников, и наших оппонентов — это город с особым электоральным опытом, иногда и драматичным. Тем не менее именно на Владивосток мы делаем особые ставки, с учетом того, что здесь идет команда городской думы (в качестве кандидатов — прим. ред.) под руководством Константина Владимировича (Шестакова — прим. ред.)», — сказал Волошко.
Он выразил надежду, что «Владивосток покажет небывалый результат» в сентябре.
Достаточно откровенно председатель Заксобрания рассказал и про стратегию избирательной кампании, все ее смысловые линейки, будто это была не конференция, а заседание штаба.
Организационная инфраструктура кампании, по словам Волошко, уже готова. Он отчитался о выполнении поставленной губернатором задачи создать штабы общественной поддержки в муниципалитетах — итого их 26. Как сообщил председатель парламента, задача — провести на их базе не менее 10 тысяч мероприятий за два с половиной месяца. Сейчас уже провели 600. Речь идет о видеоконференциях из Владивостока, где спикеры рассказывают о разных направлениях — от ЖКХ и работы с нейросетями до сельского хозяйства. В кулуарах участники конференции признавали, что не все темы находят живой отклик: одна из лекций, посвященная выращиванию то ли персиков, то ли абрикосов, стала уже притчей во языцех.
«Трансляции происходят, ну, если не в ежедневном режиме, то практически в ежедневном во всех штабах общественной поддержки. Да, иногда они проходят не совсем в удобное время. Я знаю, определенные отзывы есть и от глав, и от наших партийцев с мест», — признал Антон Волошко.
Но вовлечение жителей Приморского края в эти проекты, по его словам, «крайне важно».
«Поэтому не пропускаем трансляции», — призвал Волошко, добавив: «Они довольно интересные, кстати».
Медиакампания «Единой России» планируется с размахом. Спикер описал ее так же подробно, как и оргсхему штабов. Ядром проекта является создание «позитивного контента» о крае: под это, по словам Антона Волошко, подтянули несколько десятков блогеров. А со всеми кандидатами снимают документальные сериалы — в том числе фильм о газовозах для Арктики и многосерийный проект о преемственности поколений.
Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Приморского края восьмого созыва пройдут в трехдневном формате — с 18 по 20 сентября. Парламент формируется по смешанной системе: 40 депутатов, из них 30 избираются по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам по единому округу.