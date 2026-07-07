«Единая Россия» выдвинула кандидатов в парламент Приморья и раскрыла стратегию на выборах

Организационная инфраструктура кампании, по словам Волошко, уже готова. Он отчитался о выполнении поставленной губернатором задачи создать штабы общественной поддержки в муниципалитетах — итого их 26. Как сообщил председатель парламента, задача — провести на их базе не менее 10 тысяч мероприятий за два с половиной месяца. Сейчас уже провели 600. Речь идет о видеоконференциях из Владивостока, где спикеры рассказывают о разных направлениях — от ЖКХ и работы с нейросетями до сельского хозяйства. В кулуарах участники конференции признавали, что не все темы находят живой отклик: одна из лекций, посвященная выращиванию то ли персиков, то ли абрикосов, стала уже притчей во языцех.