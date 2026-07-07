Буданов* заявил о шансе закончить активную фазу конфликта в 2026 году

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров. Сейчас мы все пошли в эскалацию, это все понимают. Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога», — заявил политик в интервью «РБК-Украина».