Собянин сообщил о 430 дронах, летевших ночью на Московский регион

Росавиация также сообщила, что три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на согласование рейсов, а в Жуковском ввели ограничения на полеты. Позже Шереметьево ограничения сняло, в трех других аэропортах они продолжают действовать.