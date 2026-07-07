Собянин сообщил о 430 дронах, летевших ночью на Московский регион

С вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля в направлении Московского региона летело 430 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе».
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал он.
По данным мэра, на подлете к Москве было уничтожено 36 аппаратов.
Попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала крупнейшей за последние два года, следует из подсчетов ТАСС.
Росавиация также сообщила, что три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Шереметьево перешли на согласование рейсов, а в Жуковском ввели ограничения на полеты. Позже Шереметьево ограничения сняло, в трех других аэропортах они продолжают действовать.
РСЧС объявляла в Московской области ракетную опасность. Последняя продлилась полтора часа и позже была отменена.
Накануне Собянин писал о перехвате 15 беспилотников на подлете к Москве за сутки. В ночь на 6 июля ограничения вводили в аэропортах Внуково и Домодедово, они продлились около 6,5 часа.
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