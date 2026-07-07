В Китае сочли «роковой ошибкой» недооценку гегемонии США

Несмотря на упадок, США все еще остаются мировым гегемоном, поэтому недооценка Штатов может привести к роковой ошибке. Об этом заявил декан Школы государственной политики Китайского университета Гонконга Чжэн Юннянь, передает South China Morning Post (SCMP).
«Соединенные Штаты по-прежнему остаются гегемоном в упадке. Даже при относительном ослаблении они сохраняют гегемонию, потому что ни одна нация или сила в настоящее время не способна по-настоящему занять их место», — заявил Чжэн Юннянь.
Он отметил, что существует «большая разница» между упадком США и их «заменой» в качестве глобального гегемона. Идея того, что США можно обойти в этой роли, «остается чисто гипотетической». Ученый объяснил, что это связано с доминированием доллара, военным превосходством и преимуществом в новых технологиях.
Чжэн считает, что гегемония США «трансформируется и модернизируется» в сторону доминирования в космосе, киберпространстве и технологических стандартах. Вашингтон «не обязательно заботится» о контроле над территориями, но строит новую гегемонию, основанную на технологиях, удерживая преимущество в алгоритмах, вычислительных мощностях и чипах, объяснил ученый. США занимают более 55% глобального рынка ИИ в 2025 году, по данным International Data Corporation, передает SCMP.
Разговоры об упадке США, как пишет китайская газета, усиливаются на фоне того, как президент Дональд Трамп «разрушает глобальный порядок»: угрожает союзникам, выходит из международных организаций и не может завершить конфликт с Ираном. По данным Gallup, Китай впервые почти за 20 лет обошел США по уровню одобрения — 36% против 31%.
Госсекретарь США Марко Рубио называл Китай главным геополитическим вызовом для США, при этом отношения с Пекином он называл одними из самых важных для Вашингтона.
«Наши интересы будут конфликтовать с их интересами. Чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность в мире, нам придется управлять этими процессами», — заявил он.
В середине мая состоялась встреча лидеров Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По итогам государственного визита последний рассказал о «фантастических сделках», которых сторонам удалось достичь.
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