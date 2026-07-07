В Китае сочли «роковой ошибкой» недооценку гегемонии США

Он отметил, что существует «большая разница» между упадком США и их «заменой» в качестве глобального гегемона. Идея того, что США можно обойти в этой роли, «остается чисто гипотетической». Ученый объяснил, что это связано с доминированием доллара, военным превосходством и преимуществом в новых технологиях.