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Главная цель — Москва: Что известно о массированном налете БПЛА ночью 7 июля

В ночь 7 июля подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили массированный налет ударных беспилотников противника самолетного типа. Перехвачено и подавлено системами радиоэлектронной борьбы свыше 450 дронов-камикадзе.

Источник: Российская газета

В ночь 7 июля подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили массированный налет ударных беспилотников противника самолетного типа. Перехвачено и подавлено системами радиоэлектронной борьбы свыше 450 дронов-камикадзе.

Целью главного удара ВСУ стала Москва — 95 процентов всех запущенных летательных аппаратов атаковали столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера 6 июля и утра 7 июля в направлении Московского региона летели свыше 430 беспилотников. Большая часть была перехвачена зенитчиками на дальних подступах и 36 БПЛА уничтожены непосредственно на подлете к Москве.

Противник также предпринял ряд комбинированных атак — БПЛА и ракетами — регионов России, в том числе находящихся за пределами зоны специальной военной операции. Ракетному обстрелу подвергся Белгород и Белгородский округ. Как сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев, в селе Беловское ранения получили три человека и погиб мирный житель.

В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии в Дзержинском округе. Силами ПВО сбиты шесть беспилотников.

В Ростовской области ВСУ попытались атаковать Таганрог, Новочеркасск, Батайск, а также пять районов. Подразделениями ПВО и мобильными огневыми группами сбито около десятка БПЛА.

В результате падения фрагментов беспилотников в Миллеровском и Веселовском районах произошло возгорание сельхозугодий. Пожар был быстро потушен.

Всего подразделения ПВО в ночь на 7 июля уничтожили 452 летательных аппарата самолетного типа. БПЛА сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также в Подмосковье.

Часть дронов уничтожена на юге России — над акваториями Азовского и Черного морей, в Краснодарском крае, Республике Крым, Ростовской и Волгоградской областях.

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