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В Иране назвали безумным президента США после его ультиматума

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр жестко ответил на свежие угрозы, прозвучавшие от президента США Дональда Трампа в адрес иранцев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Безумному американскому президенту, который сегодня угрожал 91 млн иранцев, я бы сказал: ранее, будучи президентом лишенной корней страны с 250-летней историей, вы в аналогичных выражениях говорили об уничтожении цивилизации Ирана, насчитывающей несколько тысяч лет. Единственным результатом для вас было поражение, беспомощность и отчаянные мольбы о переговорах и прекращении огня», — написал Зольгадр в соцсети X.

Чиновник подчеркнул, что иранский народ не привык к языку ультиматумов. Представитель руководства Ирана добавил, что к исламской республике следует относиться с уважением, иначе будет дан соответствующий ответ.

До этого американский лидер заявил журналистам, что Вашингтон «либо заключит сделку» с Тегераном, либо «завершит работу» в Иране. Он заверил СМИ, что США «так или иначе победят».

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