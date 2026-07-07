В Иране назвали безумным президента США после его ультиматума

«Безумному американскому президенту, который сегодня угрожал 91 млн иранцев, я бы сказал: ранее, будучи президентом лишенной корней страны с 250-летней историей, вы в аналогичных выражениях говорили об уничтожении цивилизации Ирана, насчитывающей несколько тысяч лет. Единственным результатом для вас было поражение, беспомощность и отчаянные мольбы о переговорах и прекращении огня», — написал Зольгадр в соцсети X.