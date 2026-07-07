Владислав Атмахов запустил официальный канал в мессенджере MAX

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов объявил о создании публичного канала в национальном мессенджере MAX. Об этом политик сообщил на своих ресурсах.
Новая площадка, по словам Атмахова, станет источником оперативной информации о деятельности регионального парламента и работе нижегородского отделения ЛДПР. Здесь будут публиковаться новости, анонсы событий и итоги работы фракции.
В своем обращении к подписчикам Атмахов отметил, что открытость и обратная связь с жителями остаются для него приоритетом.
— Уверен, что этот канал станет еще одной площадкой для общения и обмена мнениями, — написал он.
Подписаться на канал могут все, кому небезразлична судьба Нижегородской области. Политик пригласил жителей региона следить за обновлениями и активно участвовать в обсуждениях.