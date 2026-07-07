Станет ли саммит в Анкаре запуском НАТО 3.0

Для Турции саммит в Анкаре — это заявка на новый статус в блоке. Как заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран, если во время вступления в альянс Турция была скорее «прифронтовой страной» на его юго-восточных рубежах, то теперь она «переместилась с периферии в центр» НАТО. Рютте, посетивший республику в апреле, назвал местный ВПК примером для всего альянса и отметил, что Анкара совершила революционный рывок в этой сфере. С 2020 года оборонный экспорт Турции вырос почти в четыре раза, достигнув отметки около $10 млрд. Причем страна практически исключена из всех европейских программ закупок вооружений, а также из американской программы поставок истребителей F-35 после приобретения у России ЗРК С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на днях заявил, что рассчитывает на скорое снятие ограничений на торговлю оборонной продукцией, отметив, что вклад его страны в европейскую безопасность «нередко остается недооцененным».