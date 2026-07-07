Станет ли саммит в Анкаре запуском НАТО 3.0

7−8 июля в президентском комплексе Бештепе в Анкаре пройдет саммит НАТО. Это будет 36-я по счету встреча лидеров альянса и вторая в истории на территории Турции (они собирались в Стамбуле в 2004 году). Помимо глав всех 32 государств блока, включая президента США Дональда Трампа, который специально прилетит в республику, на мероприятие приглашены делегации еще примерно десяти стран. По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, в Анкаре соберутся представители более 40 государств с совокупной экономикой около $70 трлн.
Среди приглашенных — президент Украины Владимир Зеленский, у которого запланирована встреча с Трампом, а также представители Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и стран Стамбульской инициативы о сотрудничестве — Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ. Евросоюз будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также планируется встреча Трампа с президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа, но будет ли он сам участвовать в мероприятиях альянса, не уточняется.
Как сообщил Reuters высокопоставленный американский чиновник, Трамп после встречи с Зеленским в Анкаре, вероятно, свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Президент США, как сообщил собеседник агентства, испытывает «острую необходимость» попытаться положить конец украинскому конфликту. 6 июля президент США заявил, что урегулирование на Украине «гораздо ближе, чем мы можем себе представить». В конце прошлой недели у него состоялся посвященный этой теме телефонный разговор с российским лидером. Как рассказывал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, они, «естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7−8 июля».
С каким настроем США подошли к саммиту.
Для США этот саммит прежде всего возможность проверить, насколько союзники продвинулись в реализации обязательств, взятых на прошлогодней встрече в Гааге: тогда под давлением Трампа участники альянса согласились довести оборонные расходы до 5% ВВП своих стран к 2035 году (3,5% — на прямые военные нужды, 1,5% — на смежные направления, включая инфраструктуру и кибербезопасность). Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в Анкаре американские союзники получат свои первые «табели успеваемости». «Президент Трамп ожидает, что все союзники незамедлительно предпримут меры для выхода на показатель 5% и проявят оперативность в этом вопросе», — заявил он журналистам 5 июля.
В преддверии саммита Трамп вновь публично раскритиковал союзников, заявив, что США вкладывают в НАТО больше любой другой страны — «с огромным отрывом», но не извлекают из этого никакой выгоды. В подтверждение своих слов он привел такие цифры (судя по всему, оборонные расходы участниц альянса за 2025 год): США — $999 млрд, Великобритания — $90,5 млрд, Франция — $66,5 млрд, Италия — $48,8 млрд, Польша — $44,3 млрд (НАТО приводит иные цифры). «Другие, включая Германию, тратят гораздо меньше», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Через некоторое время он опубликовал инфографику с оборонными расходами упомянутых стран, отметив, что для США было бы «нелепо» придерживаться текущего уровня поддержки НАТО, и назвав отношения между союзниками «односторонними и невзаимными». «Они не пришли нам на помощь!!!» — пожаловался он. Эта ремарка, вероятно, относится к ситуации вокруг Ирана: Трамп неоднократно критиковал европейцев за недостаточную помощь в боевых действиях, а также за отказ отдельных стран предоставить американским бомбардировщикам беспрепятственный пролет и доступ к своим базам.
Президент был крайне раздосадован критикой кампании со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца — в ответ Трамп пригрозил сокращением численности американского контингента в Федеративной Республике. И в мае стало известно о выводе 5 тыс. военнослужащих США из Германии. В том же месяце Пентагон приостановил ротацию 4 тыс. военнослужащих, дислоцированных в Польше, — и численность контингента снизилась с 10 тыс. до 6 тыс. человек. Однако вскоре после этого Трамп объявил о дополнительной отправке в страну 5 тыс. военных, «основываясь на успешных выборах нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого».
Хотя Уитакер заявил журналистам, что период напряженности между союзниками в связи с иранским вопросом «остался позади», Пентагон предложил пересмотреть концепцию военного присутствия США в Европе, что займет до полугода и, как ожидается, приведет к сокращению американского контингента (сейчас его численность — около 80 тыс.). Однако, как выяснила The Wall Street Journal (WSJ), в Белом доме не поддержали идею главы Пентагона Пита Хегсета о массовом выводе американских войск из Европы.
О намерениях Вашингтона сократить военное присутствие в Европе свидетельствовала опубликованная в январе Национальная оборонная стратегия Пентагона. В документе отмечается, что США необходимо ставить во главу угла защиту интересов в Западном полушарии и сдерживание Китая, а Европе следует взять на себя основную ответственность за безопасность региона и помощь Украине. «Поэтому министерство будет стимулировать союзников по НАТО и создавать для них условия, чтобы они взяли на себя главную роль в конвенциональной обороне Европы, при этом США будут оказывать критически важную, но более ограниченную поддержку», — говорится в стратегии.
Подобное перераспределение ролей в альянсе администрация Трампа называет НАТО 3.0 (первой итерацией альянса в Вашингтоне считают НАТО образца холодной войны, второй — постсоветский период). «Необходима НАТО 3.0 — модель, гораздо более близкая к НАТО 1.0, чем к подходу последних 35 лет. Эта НАТО 3.0 потребует от наших союзников значительно больших усилий, чтобы они активизировались», — объяснил заместитель министра обороны Элбридж Колби в феврале. Новая схема фактически подразумевает двухуровневую структуру НАТО: по словам Уитакера, те союзники, что будут быстрее наращивать оборонные расходы, получат дополнительные преференции — приоритет в закупках и поставках вооружений и в доступе к американскому руководству.
Для Турции саммит в Анкаре — это заявка на новый статус в блоке. Как заявил глава управления коммуникаций администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран, если во время вступления в альянс Турция была скорее «прифронтовой страной» на его юго-восточных рубежах, то теперь она «переместилась с периферии в центр» НАТО. Рютте, посетивший республику в апреле, назвал местный ВПК примером для всего альянса и отметил, что Анкара совершила революционный рывок в этой сфере. С 2020 года оборонный экспорт Турции вырос почти в четыре раза, достигнув отметки около $10 млрд. Причем страна практически исключена из всех европейских программ закупок вооружений, а также из американской программы поставок истребителей F-35 после приобретения у России ЗРК С-400. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на днях заявил, что рассчитывает на скорое снятие ограничений на торговлю оборонной продукцией, отметив, что вклад его страны в европейскую безопасность «нередко остается недооцененным».
К чему готовится Европа.
Накануне саммита Рютте заявил в интервью WSJ, что в ближайшие два года Канада и европейские страны дополнительно потратят порядка $250 млрд на оборонные нужды. За прошедший год они уже повысили оборонные расходы на 20%, как следует из доклада о состоянии альянса, представленного в марте, выделив в 2025-м на военные цели суммарно $574 млрд, что соответствует 2,33% их совокупного ВВП. Среди европейских стран наибольшие показатели у Польши (потратила на оборону 4,4% ВПП), Литвы (4%), Латвии (3,7%), Эстонии (3,4%), а также Дании (3,3%) и Норвегии (3,2%). Однако некоторые пока не продвинулись выше отметки 2% ВВП — например, Португалия, Канада, Бельгия, Албания и Испания. Причем последняя стала единственной страной альянса, которая отказалась на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге увеличить расходы до 5%, как требовал Трамп.
Как отмечают в Совете по международным отношениям (CFR), благодаря инициативе Еврокомиссии по перевооружению ЕС ReArm Europe и проекту кредитования SAFE у стран союза достаточно «финансовой гибкости» для повышения оборонных трат. Стоит также иметь в виду, что уходящий премьер Британии Кир Стармер объявил накануне саммита в Анкаре о намерениях увеличить ежегодные расходы королевства на оборону почти до £80 млрд к 2029 году (в итоге доля военных расходов страны может достигнуть 2,7% от ВВП).Тем не менее, по информации The Telegraph, вряд ли это, как и решение Лондона направить к берегам Исландии авианосец Prince of Wales для участия в учениях НАТО, изменит критический настрой Трампа.
В недели, предшествовавшие саммиту, американский лидер продолжал критически отзываться о европейских союзниках. За день до официального сложения полномочий Стармера он фактически анонсировал его отставку в Truth Social. Кроме того, Трамп вновь высмеял премьера Италии Джорджу Мелони — он опубликовал пост с их совместной фотографией, сопроводив ее ироничным текстом: «Нужен ограничительный приказ». Ранее он говорил, что Мелони буквально умоляла его сделать совместное фото на прошедшем в середине июня саммите G7, что вызвало возмущение в Риме. В Анкаре у Трампа официально не запланированы отдельные переговоры с лидерами «Большой семерки».
Итоги прошедшего в июне саммита G7 под председательством Франции позволили европейцам с осторожностью говорить о некоторой разрядке в отношениях с трансатлантическим партнером. Все стороны, включая США, впервые за последние годы подписали совместное заявление по геополитическим вопросам, в котором среди прочего сообщили о договоренности увеличить военные поставки Украине и усилить давление на российскую экономику.
Европейцам хотелось бы сохранить этот настрой и в Анкаре, чтобы добиться от Трампа дальнейшего прогресса в поддержке Украины, отмечает Reuters. По информации агентства, в проекте итогового коммюнике саммита содержится обещание предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд в 2026 году и «по крайней мере эквивалентный уровень» поддержки в следующем.
В Москве последовательно выступают против поставок западных вооружений Украине, указывая, что это затягивает конфликт и увеличивает число жертв среди мирного населения.
Вместе с тем, как выяснила The Telegraph, организаторы саммита НАТО не хотят вызвать раздражение у Трампа, и потому тема Украины может быть задвинута на второй план. Остается неясным, удастся ли Зеленскому на встрече с американским лидером договориться о предоставлении лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. В своем обращении к нации 6 июля украинский президент отметил, что политической воли США хватило бы, чтобы закрыть дефицит ракет для ПВО, но пока такой поддержки недостаточно.
Впервые Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot еще в декабре 2024 года, однако тогда Вашингтон не принял конкретного решения. Трамп неоднократно говорил, что США сами нуждаются в этом вооружении. Но в июле 2025 года американский лидер объявил о поставке 17 систем Patriot европейским странам, чтобы те смогли передать имеющиеся у них в наличии ВСУ. После саммита G7 агентство Bloomberg сообщило, что Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой наладить лицензионное производство ракет в Европе и на Украине. Сам президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отметил, что США «рассмотрят этот вопрос».
Тема Patriot также стала камнем преткновения в отношениях Украины с одним из ключевых европейских союзников — Польшей. Накануне саммита НАТО в Варшаве разразился скандал, вызванный заявлением вице-спикера польского сейма и лидера ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштофа Босака, что весной Польша могла тайно передать Украине эти ракеты, а также уступить свою очередь на их производство в США. 5 июля в Минобороны страны пообещали рассекретить все данные о военной помощи Украине, которую Польша предоставляла с 2022 года.
Несколькими днями ранее поляки отказались передать Украине истребители МиГ-29, поскольку Киев, как заявил польский вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, не выполнил свою часть договоренностей — не поделился опытом применения беспилотников на поле боя. Польский премьер Дональд Туск сказал накануне саммита в Анкаре, что поручил министрам обороны и иностранных дел «быть осторожными» с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке Украины. «Не потому, что, по моему мнению, Украине не нужна финансовая поддержка. На мой взгляд, на Польшу ложатся очень большие обязательства в отношении всей восточной границы ЕС, и все должны это учитывать», — пояснил он.
В конце июня в отношениях Польши и Украины случился кризис и по другому поводу. Президент Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, высшей польской государственной награды, поскольку тот предоставил одному из специальных подразделений украинской армии наименование «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Согласно оценкам польского Института национальной памяти, подразделения УПА в 1943—1945 годах организовали и осуществили массовые убийства польского гражданского населения на Волыни («Волынская резня») и в Восточной Галиции. Зеленский вернул свою награду по почте, а также отказался участвовать в проходившей в Гданьске конференции, посвященной восстановлению Украины.
Среди стран — членов НАТО по-прежнему остаются противники увеличения помощи Киеву за их счет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил накануне саммита, что его страна «не будет оплачивать военные расходы Украины». Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступал против выделения Украине кредита ЕС в размере €90 млрд и заблокировал поставки чешских легких штурмовых самолетов L-159. Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр также исключает военные поставки республике.