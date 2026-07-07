Буданов предрек, что пик конфликта Украины и Польши «еще впереди»

Как позднее отмечал премьер-министр Польши Дональд Туск, напряжение в отношениях между странами спровоцировано «ненужным» решением Зеленского. «Его задача — найти способ снизить это напряжение, и самой глупой идеей, если у него такая идея есть — я не знаю, чтобы построить большую общественную поддержку на Украине, — было бы эскалировать это напряжение и вражду между Украиной и Польшей», — добавил Туск.