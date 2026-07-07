Буданов предрек, что пик конфликта Украины и Польши «еще впереди»

Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится, заявил в интервью «РБК-Украина» глава офиса украинского президента Кирилл Буданов.
«[Пик] точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии», — сказал он.
По утверждению Буданова, польская сторона готовит несколько «незрелых эскалационных шагов», а потому скандал продолжится. «Пиковая эскалация всегда ведет либо в катастрофу, либо в деэскалацию. Я надеюсь, что мы пойдем в деэскалацию», — выразил он надежду.
Буданов подчеркнул, что украинская сторона не примет ультиматумов Польши.
Конфликт между Киевом и Варшавой разгорелся после того, как на Украине перезахоронили останки председателя ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника и присвоили одному из подразделений ВСУ имени «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. Украинский лидер отправил Варшаве награду по почте.
После решения Навроцкого от польских наград отказались и другие украинские политические деятели, включая посла Украины в Польше Василия Бондаря, главу МИД Украины Андрея Сибигу, Кирилла Буданова и трех бывших президентов — Петра Порошенко, Виктора Ющенко и Леонида Кучмы.
Как позднее отмечал премьер-министр Польши Дональд Туск, напряжение в отношениях между странами спровоцировано «ненужным» решением Зеленского. «Его задача — найти способ снизить это напряжение, и самой глупой идеей, если у него такая идея есть — я не знаю, чтобы построить большую общественную поддержку на Украине, — было бы эскалировать это напряжение и вражду между Украиной и Польшей», — добавил Туск.
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