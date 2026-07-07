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Песков заявил об отсутствии договорённостей о визите Трампа с Путиным в Эрмитаж

Конкретных договорённостей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Россию и посещении Эрмитажа вместе с российским лидером Владимиром Путиным пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Пока никаких конкретных договорённостей на сей счёт нет», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о возможном приглашении Трампа в Санкт-Петербург и личной экскурсии от Владимира Путина.

К слову, Трамп уже бывал в Ленинграде в 1987 году. Тогда он приезжал в СССР по приглашению Госкоминтуриста и проводил переговоры о возможном строительстве гостиниц в Москве и Ленинграде.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил восхищение Государственным Эрмитажем. По его словам, российский лидер также напомнил американскому коллеге о действующем приглашении посетить Россию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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