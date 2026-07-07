Страны Прибалтики играют с огнем, предоставляя свои территории для враждебных действий против России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, отметив, что руководство балтийских республик действует в ущерб собственной безопасности, слепо следуя установкам западных блоков.
«Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты играют с огнем. Им это хорошо известно», — сказал он в интервью РИА Новости.
Ранее Галузин заявил, что Латвия и другие прибалтийские страны предоставляли свои воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. Дипломат сообщил, что Москва имеет верифицированные данные о запусках украинских беспилотников через их воздушное пространство для атак на российскую гражданскую инфраструктуру.
Напомним, в небе над прибалтийскими странами неоднократно фиксировались украинские дроны. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин выражает недовольство залетевшими в страну дронами, однако, по его мнению, происходящее является «приемлемой ценой» за удары по России.