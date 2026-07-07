CNN узнал о сомнениях США, что саммит НАТО «пройдет гладко»

Опасения чиновников связаны с жалобами Трампа на отсутствие поддержки в конфликте с Ираном со стороны альянса, которые он озвучивал в приватных беседах и публично. Европейские лидеры отвергли критику, отметив, что с ними не консультировались до начала войны.
Как отмечает CNN, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в июне Трамп заявил, что едет только потому, что саммит проходит под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого он считает другом.
Телеканал напоминает, что прошлогодний саммит НАТО в Гааге Трамп покинул, восхваляя европейских лидеров и подтверждая приверженность соглашению НАТО о коллективной обороне. В этом году многим европейским чиновникам надежда на такой исход кажется «угасающей». При этом Трамп не отказался от своих планов в отношении Гренландии, подчеркивает CNN.
«На данный момент единственное решение, которое мы нашли, — это приобретение Соединенными Штатами Гренландии, но мы продолжим изучать другие варианты для решения этих проблем», — заявил высокопоставленный американский чиновник.
Саммит НАТО пройдет в столице Турции 7−8 июля. В нем примут участие главы государств и правительств членов блока, а также стран-партнеров.
Мероприятие состоится на фоне обсуждений роли США в деле обеспечения европейской безопасности. В июне Трамп на пресс-конференции Рютте заявил, что был «разочарован» рядом союзников, поскольку те не поддержали его в конфликте с Ираном. По той же причине американский президент ранее допускал, что США могут выйти из НАТО.
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