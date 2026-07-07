CNN узнал о сомнениях США, что саммит НАТО «пройдет гладко»

Мероприятие состоится на фоне обсуждений роли США в деле обеспечения европейской безопасности. В июне Трамп на пресс-конференции Рютте заявил, что был «разочарован» рядом союзников, поскольку те не поддержали его в конфликте с Ираном. По той же причине американский президент ранее допускал, что США могут выйти из НАТО.