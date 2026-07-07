СМИ раскрыли главные темы саммита НАТО в Анкаре

Американские чиновники сообщают, что Штаты могут урезать силы, выделяемые НАТО на случай кризисов. Речь идет о сокращении парка истребителей F-16 и F-15 на треть, стратегических бомбардировщиков — вдвое, а также об уменьшении числа самолетов-заправщиков. Кроме того, из европейского региона могут вывести атомный авианосец и подводную лодку с баллистическими ракетами. Администрация Трампа уже объявила о выводе около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение полугода-года и отменила запланированное на этот год развертывание дивизиона ракет дальнего действия.