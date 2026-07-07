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СМИ раскрыли главные темы саммита НАТО в Анкаре

Главной темой открывающегося 7 июля в Анкаре двухдневного саммита НАТО станет уровень военного присутствия США в Европе, передает Associated Press.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ключевой вопрос вынесут на трехчасовую рабочую сессию. Европейские союзники и Канада намерены добиться от Вашингтона гарантий или хотя бы четкого понимания планов после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сокращении численности войск, отмечает агентство.

Пентагон еще в июне анонсировал шестимесячный пересмотр масштабов американского военного контингента в Европе. По итогам этой ревизии ожидается сокращение сил и средств, выделенных альянсу. В рамках дискуссии поднимут вопрос об увеличении оборонных расходов союзниками США, что должно заставить НАТО взять на себя больше ответственности за безопасность в европейской зоне.

Американские чиновники сообщают, что Штаты могут урезать силы, выделяемые НАТО на случай кризисов. Речь идет о сокращении парка истребителей F-16 и F-15 на треть, стратегических бомбардировщиков — вдвое, а также об уменьшении числа самолетов-заправщиков. Кроме того, из европейского региона могут вывести атомный авианосец и подводную лодку с баллистическими ракетами. Администрация Трампа уже объявила о выводе около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение полугода-года и отменила запланированное на этот год развертывание дивизиона ракет дальнего действия.

Эксперты американского Совета по международным отношениям отмечают, что европейцы рассчитывали на согласованный процесс передачи оборонных обязательств. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби назвал эту концепцию «НАТО 3.0» — своего рода «дорожной картой» для структурированного перехода. Однако после последних заявлений союзники опасаются, что Соединенные Штаты начнут в одностороннем порядке выводить войска, не дожидаясь, пока Европа закроет пробелы в своей обороне.

По оценкам экспертов, эти пробелы включают спутниковую разведку, системы раннего предупреждения с воздуха, ПВО и противоракетную оборону, огневую поддержку дальнего действия, кибербезопасность, искусственный интеллект и средства радиоэлектронной борьбы.

Второй важной темой саммита станет продолжение помощи НАТО Украине. На пресс-конференции накануне встречи генсек альянса Марк Рютте заявил: «Союзники и партнеры по НАТО должны продолжать обеспечивать Украину всем необходимым, (…) потому что безопасность Украины тесно связана с нашей собственной».

На прошлой неделе постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Штаты ждут от саммита решений по существенной поддержке Киева. «Заявления, я думаю, со стороны США и союзников будут существенными», — сказал он журналистам.

Помимо основной повестки, на саммите планируют обсудить последствия американской военной операции против Ирана. Ожидается, что США представят планы по реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного Вашингтоном и Тегераном, в том числе касательно свободы судоходства в Ормузском проливе.

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