Правительство поддержало отправку срочников на службу в пожарные части МЧС

Впервые о планах по привлечению срочников к тушению пожаров глава МЧС Александр Куренков рассказал 16 февраля — во время выступления с отчетом перед комитетом Госдумы по безопасности. Позднее он сообщил, что ведомству удалось согласовать с Минобороны эту инициативу. Проект внесли в Госдуму в апреле вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также заместители председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все — «Единая Россия»).