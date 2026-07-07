Кремль ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Эрмитаж

Конкретных договоренностей о визите президента США Дональда Трампа в Россию, включая посещение Эрмитажа, пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков ответил на вопрос, не приглашал ли Владимир Путин американского коллегу в свой родной город и не намеревается ли лично провести для него экскурсию в Эрмитаже.
«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», — подчеркнул представитель Кремля.
Ночью 4 июля лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились 1 час 25 минут. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе разговора американский лидер поделился восхищением петербургским Эрмитажем. Путин, в свою очередь, напомнил американскому лидеру, что его приглашение посетить Россию остается в силе.
Кроме того, президенты договорились поддерживать контакты и провести новый телефонный разговор в ближайшее время, а также отметили важность сохранения двустороннего диалога по военно-политическим и экономическим темам. Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «прошел хорошо».