Кремль ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Эрмитаж

Кроме того, президенты договорились поддерживать контакты и провести новый телефонный разговор в ближайшее время, а также отметили важность сохранения двустороннего диалога по военно-политическим и экономическим темам. Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «прошел хорошо».