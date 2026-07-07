Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кремль ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Эрмитаж

Песков: конкретных договоренностей о посещении Трампа Эрмитажа пока нет.

Источник: Комсомольская правда

Конкретных договоренностей о визите президента США Дональда Трампа в Россию, включая посещение Эрмитажа, пока нет. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос, не приглашал ли Владимир Путин американского коллегу в свой родной город и не намеревается ли лично провести для него экскурсию в Эрмитаже.

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», — подчеркнул представитель Кремля.

Ночью 4 июля лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, которые продлились 1 час 25 минут. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе разговора американский лидер поделился восхищением петербургским Эрмитажем. Путин, в свою очередь, напомнил американскому лидеру, что его приглашение посетить Россию остается в силе.

Кроме того, президенты договорились поддерживать контакты и провести новый телефонный разговор в ближайшее время, а также отметили важность сохранения двустороннего диалога по военно-политическим и экономическим темам. Трамп сообщил, что разговор с Владимиром Путиным «прошел хорошо».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше