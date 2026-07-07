Правительство, сформированное польской партией «Право и справедливость» (ПиС), находившейся у власти до 2023 года, передавало Украине «все, что только можно было», а теперь критикует передачу польского оборудования нынешним кабмином. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, обвинив политиков ПиС во лжи и лицемерии.
«Лицемерие и лживость политиков ПиС не знают границ. Сначала они передавали Украине все, что только можно было, — и это было правильно, — хотя теперь им за это стыдно. Критикуют передачу оборудования, хотя сами передали его на сумму, вдесятеро превышающую», — написал он в соцсети Х. Сам Косиняк-Камыш является лидером «Польской народной партии».
Министр обороны заявил, что оппозиция требует «взаимности», хотя ничего взамен от Украины так и не получила — «ни в плане оборудования, ни в плане политики памяти». По его словам, члены ПиС теперь говорят о «прозрачности», но именно они в свое время засекретили данные о передаваемой Украине технике.
Обвинения власти со стороны «Права и справедливости» в ослаблении обороноспособности Польши, по мнению Косиняк-Камыша, некорректны, поскольку каждое решение о военной помощи принимается в согласовании с союзниками, включая США.
«Каждое слово, произнесенное политиками ПиС по этому поводу, доказывает: их единственный аргумент — это ложь», — подчеркнул министр.
Депутат польского сейма от партии ПиС Мариуш Блащак ответил министру обороны. «Пан ничего не понимает. Когда вы сообщаете о возможных провокациях с воздуха, то не следует отдавать ракеты, которые могут нас от этих провокаций уберечь», — написал он в Х.
На днях Косиянк-Камыш заявил, что Польша рассекретит объемы военной помощи Украине с 2022 года. Позже министр обороны заявил, что общая стоимость составила около 16,45 млрд злотых (более $4 млрд). Из них 14,9 млрд злотых пришлись на 2022−2023 годы. С 2024 года Украине со стороны Польши было передано вооружений на 1,55 млрд злотых, включая ракеты PAC-3 к системам Patriot, дроны Scan Eagle, авиабомбы и ПТУР. В 2022—2023 годах Киеву были поставлены танки T-72, PT-91 и Leopard 2A4, БТР Rosomak, САУ Krab, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24, а также артиллерия и зенитные комплексы, включая «Оса» и S-200.
Россия выступает против любой помощи Украине во время конфликта. Также Москва отвергает любые агрессивные намерения против стран Запада.
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