Министр обороны Польши обвинил прошлый кабмин в лицемерии по Украине

На днях Косиянк-Камыш заявил, что Польша рассекретит объемы военной помощи Украине с 2022 года. Позже министр обороны заявил, что общая стоимость составила около 16,45 млрд злотых (более $4 млрд). Из них 14,9 млрд злотых пришлись на 2022−2023 годы. С 2024 года Украине со стороны Польши было передано вооружений на 1,55 млрд злотых, включая ракеты PAC-3 к системам Patriot, дроны Scan Eagle, авиабомбы и ПТУР. В 2022—2023 годах Киеву были поставлены танки T-72, PT-91 и Leopard 2A4, БТР Rosomak, САУ Krab, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24, а также артиллерия и зенитные комплексы, включая «Оса» и S-200.